REACȚIA lui Eugen Sturza la declarațiile lui Mihai Popșoi că Vlad Plahotniuc dădea indicații Armatei Naționale și că țara se afla în prag de război

13:10

Prețul la pompă la cea mai solicitată benzină Premium-95 a scăzut în medie cu 50 de bani, la 18,47 lei per litru, iar motorina s-a ieftinit cu 30 de bani până la o medie de 16,32 lei per litru. Stațiile PECO din Republica Moldova au redus marți, 8 octombrie, prețurile pe fondul scăderii costurilor de import și a cotațiilor la bursele internaționale în ultimele două săptămâni, informează MOLDPRES.Este a doua ieftinire a carburanților după cea din august, când prețurile au fost micșorate cu 2,64 la sută la benzina Premiumi-95 și cu 1,81 la sută la motorină. În luna mai, stațiile PECO au afișat prețuri la benzină cu circa un leu mai mari decât cele precedente, iar motorina s-a scumpit în medie cu 80 de bani per litru. După scumpirile de la mijlocul lunii mai, prețul la pompă pentru cea mai solicitată benzină Premium-95 era de 19 lai 37 de bani, iar la motorină de 17 lei 45 de baniPotrivit portalului autotraveler.