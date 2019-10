Cinci candidați au fost admiși la concursul pentru funcția de director al Serviciului Vamal

11:20

Când am ajuns eu prima dată în viață la Paris, undeva prin anii 90, am fost șocat să constat că pe ditamai Poarta Luvrului trona o reclamă la Apple. Era de fapt chiar mișto, o poză mare cu Voltaire (cred), un citat ceva și, într-un colț, discret, mărul mușcat. Chiar dacă mi-a plăcut ideea, m-am gândit că eu n-aș pune totuși o reclamă pe Luvru. Încă aveam o doză mare de tradiționalism în mine, reminiscență a educației naționalist-comuniste, de care crezusem că m-am dezbărat în primele luni din 1990. Da’ de unde… Evoluăm fiecare dintre noi, mai repede sau mai lent, influențați de educație, de experiențe și, bineînțeles, evoluăm (sau involuăm) sub influența celorlalți, a societății în care trăim, cu patimile și năcazurile ei. Iar a noastră chiar are prea multe năcazuri, ca să mai apară și Șora într-o reclamă la eMag.