Avocatul lui Vlad Plahotniuc spune când se va prezenta la Procuratura Anticorupţie pentru a fi audiat

11:20

Premierul britanic Boris Johnson se confruntă cu o nouă rebeliune în interiorul cabinetului său, în contextul în care mai mulţi miniştri sunt pe cale să demisioneze pentru că acesta direcţionează ţara către un Brexit fără acord, dezvăluie miercuri publicaţia The Times, citată de AGERPRES și MOLDPRES. Secretarul pentru cultură, Nicky Morgan, ministrul britanic pentru Irlanda de Nord, Julian Smith, secretarul pentru justiţie, Robert Buckland, ministrul sănătăţii Matt Hancock, şi procurorul general Geoffrey Cox figurează pe o listă cu posibili demisionari. Un ministru al guvernului de la Londra, citat sub rezerva anonimatului de The Times, a declarat că un „număr foarte mare” de parlamentari conservatori ar putea demisiona în cazul unui Brexit fără acord. Potrivit The Times, miniştrii l-au avertizat pe Johnson într-o şedinţă de guvern asupra riscului 'grav' de revenire a guvernării directe a Londrei în Irlanda de Nord, exprimându-şi totodată îngrijorarea cu privire la Dominic Cummings, consilierul principal al premierului. „Cabinetul va defini strategia, nu funcţionari care nu au fost aleşi. Dacă este însă o încercare de a face un astfel de lucru, atunci aceasta nu va reuşi”, a afirmat un alt ministru, citat de publicaţie. În timp ce The Times nu precizează câţi parlamentari conservatori se opun scenariului 'unui Brexit fără acord', Financial Times scrie miercuri că cel puţin 50 de deputaţi ai partidului s-au revoltat împotriva unui manifest al alegerilor generale care promite să continue pe calea unui Brexit fără acord. Unii parlamentari conservatori intenţionează să se prezinte pe o platformă individuală mai flexibilă cu privire la Brexit sau chiar să se dea la o parte în calitate de candidat conservator, potrivit FT. Uniunea Europeană, conform media, acuză Marea Britanie că joacă 'un joc stupid de-a aruncatul răspunderii asupra celorlalţi' în problema Brexitului după ce o sursă de la Downing Street a declarat Reuters că un acord este în esenţă imposibil, întrucât cancelarul german Angela Merkel a formulat cereri inacceptabile. Cu puţin mai mult de trei săptămâni înainte ca Regatul Unit să părăsească blocul comunitar, soarta Brexitului rămâne profund incertă, în timp ce Londra şi Bruxelles se poziţionează în aşa fel încât să evite responsabilitatea pentru întârziere sau pentru un Brexit dezordonat, fără acord.