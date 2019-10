Accident grav cu implicarea unui microbuz de rută pe şoseaua Bălți-Chișinău

13:50

Gregg L. Semenza, Peter J.Ratcliffe şi William G.Kaelin Jr. au câştigat premiul Nobel pentru medicină şi fiziologie, distincţie decernată anual pentru descoperiri majore în domeniul medicinei şi al ştiinţelor naturii, a anunţat Karolinska Institute din Stockholm, scrie digi24.ro. Premiul a fost acordat pentru studiile privind adaptarea celulelor la schimbările din nivelurile de oxigen. Descoperirea deschide calea pentru dezvoltarea unor noi și promițătoare strategii de combatere a cancerului, anemiei și altor boli. BREAKING NEWS:The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how […]