N-ai bani de URUS? Ia-ți un Gallardo preparat de off-road. E de trei ori mai ieftin!

16:20

Paul Walker a devenit celebru grație rolului său princial în seria de filme The Fast and The Furious. Dar și dincolo de filmele despre automobile, acesta era un împătimit al lumii auto. Colecția de mașini a lui Walker este una impresionantă! Aceasta este alcătuită din 18 mașini și trei motociclete, care vor fi vândute la Articolul Colecția de 18 maşini şi trei motociclete ale lui Paul Walker va fi scoasă la licitație! apare prima dată în AutoExpert.