Taxe percepute de Consulatul României

Numarul judecatorilor din Republica Moldova este sub media europeana, in schimb cel al procurorilor il depaseste. Asta arata un studiu intocmit de Centrul de Resurse Juridice. Potrivit aceluiasi raport, justitia in instantele nationale s-ar face cu viteza luminii, iar calitatea ar lasa de dorit. In schimb, stam bine la capitolul salarii. In ultimii ani, grosul majorarii bugetare alocate justitiei a fost canalizat pentru cresterea lefurilor judecatorilor si procurorilor, a spus presedintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vlad Gribincea.