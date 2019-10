Ceban: Un viceprimar ales pentru suburbii va avea o agendă de proiecte concrete pentru fiecare localitate

20:00

Chișinăul a obosit de războaie politice și are nevoie de administratori eficienți, capabili să rezolve cele mai stringente probleme. Este opinia exprimată într-un editorial publicat astăzi de portalul hotnews.md. În opinia autorului articolului, doar doi candidați răspund acestei exigențe: Ion Ceban și Victor Chironda. „Nu prea avem candidați care cunosc problemele Chișinăului și le-au aranjat într-un […] Articolul Punct de vedere: Am hotărât că voi vota program – am obosit de lupte în Chișinău a apărut mai întâi pe LiveNews.MD.