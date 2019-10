Demolarea construcțiilor neautorizate, reglementată de un regulament

18:10

Începând din această săptămână, va fi mai greu să urmărești activitatea prietenilor pe Instagram. Platforma de social media renunță la funcția Following Activity, care le permitea utilizatorilor să vadă like-urile, comentariile, dar și cui dau follow prietenii lor de pe Instagram, transmite startupcafe.ro. Pagina Following Activity poate fi accesată în prezent apăsând pe pictograma unei inimi din bara de jos a aplicației. Fila va fi eliminată odată cu actualizarea care va fi lansată luni, a confirmat un purtător de cuvânt al Instagram pentru Business Insider. Funcția era foarte rar accesată de utilizatorii aplicației, a spus purtătorul de cuvânt al companiei, adăugând că Instagram elimină funcția pentru a realiza o interfață mai simplă. "O eliminăm deoarece doar un număr mic de utilizatori folosesc funcția Following Activity în mod regulat. În plus, am auzit de la oameni că ei consideră că fila Following Activity este o caracteristică ascunsă, care nu este prea utilă", a declarat purtătorul de cuvânt al Instagram. Ultima actualizare va aduce și o temă întunecată (dark mode) pe Instagram, însă aceasta va fi disponibilă momentan doar utilizatorilor de iPhone-uri (cu sistemul de de operare iOS). Săptămâna trecută, compania lui Mark Zuckerberg a lansat Threads din Instagram, o aplicație de sine stătătoare, pentru mesagerie bazată pe imagini. Threads este disponibilă la nivel mondial pe telefoane cu sistemul de operare Android și pe iPhone. Aplicația se deschide direct în camera video a telefonului și permite utilizatorilor să trimită poze, video și mesaje către prietenii apropiați - close friends - de pe Instagram.