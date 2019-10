FOTO. EXPRESUL alături de elevii de la Liceul ”Mihai Eminescu” din Ungheni

16:30

A fost dat startul Concursului de eseuri jurnalistice ale tinerilor francofoni din Republica Moldova, ”Le coing d’or - Gutuia de aur”, destinat liceenilor și studenților francofoni din Republica Moldova, cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani.Tema propusă pentru ediția din anul curent - „La langue maternelle dans le contexte de la mondialisation” – aceasta este tema pentru ediția a XIII-a - are o importanță relevantă pentru ființa noastră națională – rolul și locul limbii materne în contextul mondializării, se arată în comunicatul de presă al Uniunii Internaționale a Presei francofone, secțiunea Republica Moldova, organizatoarea concrusului.Concursul se va desfășura în 2 etape.De la 26 septembrie 2019 până pe 20 octombrie, va avea loc colectarea lucrărilor scrise.Pe 22 octombrie vor fi anunțate rezultatele primei etape. Pe 25 octombrie, în ajun de vacanța de toamnă, va avea loc o confruntare directă între laureații concursului, pentru a convinge membrii juriului și publicul francofon, că sunt merituoși, că sunt buni vorbitori de franceză, că au argumente infailibile pentru a-și promova mesajul.Pe invigători îi așteaptă premii deosebite.Premiul I - o vizită la București, la Radio România Actualități, cu participarea la o emisiune în direct, în limba franceză.Premiul II și III – diplome și cadouri prețioase din partea Delegației generale Wallonie-Bruxelles.Au pregătit premii pentru temerarii viitori jurnaliști Centrul pentru Jurnalism Independent și Comunitatea moldovenilor din Elveția .Eseurile celor 10 laureați, integral sau în rezumat, şi secvenţe din cele mai reuşite eseuri ale celorlalți participanți vor fi selectate pentru a fi publicate într-un număr special (support papier) al publicaţiei secţiei Moldova UPF Courrier de Moldavie.Vedeți în continuare Regulamentul cocnursului Règlement du concours Le Coing d’or – Gutuia de Aur, 2019La Section moldave de l’Union de la Presse Francophone, la Faculté du Jurnalisme et Sciences de la Communication de l‘Université d'Etat de Moldavie, en partenariat avec L‘Agence Universitaire de la Francophonie, Antenne de Chişinău, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Bucarest, la Communauté moldave de Suisse, le Centre pour le Journalisme Indépendant annoncent la XIIIème édition du concours des essais LE COING D’OR-2019 sur le thème: La langue maternelle dans le contexte de la mondialisationArt. 1. Les participantsLe concours est destiné aux lycéens et aux étudiants francophones de la République de Moldavie âgés de 15 à 25.Art. 2. Les objectifs du concoursPromouvoir la diversité culturelle par la filière francophone; découvrir et encourager le talent et la créativité des jeunes journalistes francophones des lycées, des collèges et des universités; soutenir et valoriser l’idée de la francophonie parmi les jeunes.Art. 3. L’organisation et le déroulement du concoursLe concours se déroule en deux étapes:La I-ère étape, 26 septembre – 20 octobre 2019:Lancement du concours pendant la Journée des langues européennes: Présentation dans le mois qui suit des essais en version électronique, sur le thème annoncé: format A-4, 3-5 pages, caractères 12, intervalle 1,5, y compris la bibliographie 6-7 sources, 3-5 photos;La II-ième étape – 25 octobre: Présentation des communications par les 10 finalistes devant le jury et le public, en utilisant des éléments multimédias.Art. 4. Les exigences pour l’essai journalistique4.1. Respect des consignes (voir art.3).4.2. Argumentation de l’essai: clarté des thèses, exactitudes des sources, cohérence des arguments exposés, pertinence des preuves invoquées, cohésion entre arguments et preuves.4.3. Correction linguistique et d’expression: correction orthographique et grammaticale, richesse du vocabulaire.4.4. Originalité: courage d’une approche non-standard.4.5. Approche journalistique: référence à la réalité; mise en évidence de l’actualité du sujet.Art. 5. Les prixDiplômes offerts par la Section moldave de l’Union de la Presse Francophone, prix et distinctions offerts par nos partenaires: l’AUF, Antenne de Chișinău, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles, le Centre pour le Journalisme Indépendant, la Communauté moldave de Suisse, l’Alliance Française de MoldavieArt. 6. ContactsLes inscriptions sont ouvertes depuis le 26 septembre jusqu’au 20 octobre 2019. Pour les inscriptions au concours, l’envoi des essais, du CV, des photos et toute autre information écrire au courriel: s_grossu@yahoo.fr. Détails sur le site: www.courrier.md et Facebook. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire: 069050758.