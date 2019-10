În ce condiții poți să vizitezi camera de control de la Cernobîl

17:00

Vrei un nou album Rihanna? Ei bine, va trebui să te mulțumești cu o carte momentan. Artista a anunțat că va lansa pe 24 octombrie „o uimitoare autobiografie vizuală”, numită simplu Rihanna. Este vorba despre o carte de 504 de pagini cu 1.050 de imagini, majoritatea nepublicate până în prezent, 11 inserturi, șapte postere. Volumul care va fi publicat prin intermediul Phaidon Press și va fi prezentat într-o cutie neagră. Rihanna şi editura au lucrat cu artiştii Simon şi Nikolai Haas pentru trei ediţii limitate: „This Sh– is Heavy”, care va fi lansată pe 10 octombrie şi va costa 175 de dolari, ediţia „The Luxury Supreme” care va fi lansată pe 20 noiembrie şi va costa 5.500 de dolari, şi ediţia „Ultra Luxury Supreme”, care este deja sold out. Aceasta din urmă, licitată la evenimentul caritabil Diamond Bell de luna trecută, include un piedestal de marmură pentru ca volumul să poată fi expus. „Sunt foarte încântată să împărtăşesc această colecţie de imagini incredibile. Sunt foarte recunoscătoare fotografilor talentaţi şi artiştilor care au contribuit. Am lucrat la carte mai bine de cinci ani şi sunt fericită să o pot împărţi cu toată lumea”, a transmis Rihanna într-un comunicat citat de Variety. Din păcate, fanii așteaptă cu nerăbdare album reggae pe care Rihanna anunța în urmă cu ceva timp că îl va lansa. Cel mai recent album muzical lansat de cântăreața din Barbados este Anti (2016).