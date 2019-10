IMAGINEA SĂPTĂMÂNII: Lansarea unei capsule Soyuz cu echipaj uman, fotografiată din spaţiu

09:00

1. Chişinău, sectorul Botanica: str. A. Boldur 1-19, 4-20, 9999, Băcioiul Nou 1-31, 2-30, 999, str-la Băcioiul Nou 3, 9/1, Gh. Bezviconi 5-17, 6-16, Gh. Cucereanu 4-12, 19, 30, 69, str-la Gh. Cucereanu 1-5, 28, Imașului 2-28, Muncești 600-706, 605, Muzelor 2-20, 3-21, Pășunilor 5, 10/1, Revaca 2, 2A,B, 3,6,6A, st-la Revaca 2,4, V. Zarzar 1-37, 4-38, st-la V. Zarzar 3, 15, 35, 4,10,16,26,28, V. Tulnic 3-23, 16-18, Zmeurei 5, în intervalul de timp între 09:10 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. A. Cosmescu 1, 1B, 3, Ion Nistor 2, P. Halipa 3, 3/1, în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Grenoble 157/1, în intervalul de timp între 10:30 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str. Alba Iulia 200, 202/4, 202/5, șos. Balcani 4/4, 6/1, 6/2, 6, 8, 8/1, 8/2, 9001, str. L. Deleanu 1, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 11A, 13, 13/1, 16, 34, în intervalul de timp între 09:10 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Durleşti, Florilor, Gribov, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Păcii, Tudor Vladimirescu str-la, Vasile Alecsandri, Vovinteni, Vovinteni 1 str-la, Vovinteni 2 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Andrei Doga, Hirtoape, Tudor Vladimirescu, 27 August parțial, în intervalul de timp între 10:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 4. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Truşeni: str. 1 Mai, Decebal, M. Frunze, Viilor, Voluntarilor, Dm. Cantemir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 5. Chişinău, sectorul Centru: str. Alexei Șciusev 66, 72, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 6. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Bujorilor, Cobzarilor, Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 3 str-la, Izvoarelor, Livădarilor parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 7. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. Doina, Ion Creangă, Izvoarelor, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Petru Rareş, Sfîntul Dumitru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 11:10 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 8. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Cruzeşti: str. Buna Vestire, Columna, Cruzeşti, Florilor, Ioan Scurtu, Mioriţa, Răzeşilor, Sfîntul Avram, Sfîntul Gheorghe, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 11:30 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 9. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. A. Lupan 2, 2/1, 4, V. Badiu 13, 17, Bariera Orhei 4, 5/1, Calea Orheiului 71-89, Gh. Madan 1-43, 2-12, Hotin 2, 4, Magda Isanos 2, Putnei 26-48, 27-47, Vl. Komarov 2-8, 9-11, str-la Vl. Komarov 6, în intervalul de timp între 11:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 10. Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova: str. Chișinăului, A. Mateevici parțial, în intervalul de timp între 10:30 - 17:30 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 11. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Ciorescu: str. Alexandru cel Bun 30, 31, Ciorescu 801, Ștefan cel Mare 9003, 9004, 9005 parțial, în intervalul de timp între 10:30 - 17:30 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 12. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Stăuceni: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Livezilor, Mihail Frunze, Mioriţa, Tineretului, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 13. Anenii Noi: s. Bulboaca: str. Bulboaca, Dimitrie Cantemir, Doina, Gheorghe Asachi, Suveranitaţii, Zubcu Codreanu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Puhăceni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Țînțăreni parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Mereni: str. Ștefan Cel Mare, Mereni parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cobusca Nouă parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Geamăna: str. Gemăna, Brahă, Ion Creangă parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Delacău parțial, în intervalul de timp între 12:30 - 14:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Țînțăreni: str. Murelor, Țînțăreni, Bisericii, Ștefan Cel Mare, Chișinăului , partial în intervalul de timp între 14:00 – 16:00 , pentru conectarea noului consumator s. Floreni: str. Trandafirilor, Viilor, Primaverii, Floreni, Mihai Eminescu, Toma Ciorbă, Voluntarilor, 8 Martie , partial în intervalul de timp între 16:00 – 18:00 , pentru conectarea noului consumator 14. Basarabeasca: s. Sadaclia: str. 1 Mai, 31 August 1989, 9 Mai, Cogîlnic, Grigore Cotovschi, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Sadaclia, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 15. Cahul: s. Chioselia Mare: str. Boris Glavan, Budionnîi, Carl Marx, Chioselia Mare, Lenin, Molodejnaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Chioselia Rusă: str. Lenin, Molodejnaea, Pobeda parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Frumuşica: str. Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Molodejnaea, P.Lesnoi, Frumusica, Sadovaea, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 16. Cantemir: s. Gotești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 17. Comrat (UTA Găgăuzia): str. 28 Iunie, 40 Ani ai Biruinţei, Alexandr Puşkin, Arabadji Nicolai, Ăntuziastov , Bugeacului, Buzin, Comratscogo Vosstan., Drujba, Entuziastov, Ferapontevskaea, Gromov, Ialpugskaea, Mihail Lermontov, Mihail Lomonosov, Morozov P., N.Ivarlac, Octeabriscaea, Salcim Soca, Tanchiştilor, Tiraspoliscaea, Turna Soca, Vinica, Vinzavodskaea, Vladimir Vîsoţki parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Vulcănești: str Lenin parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Baurci: str. 1 Mai str-la, 40 Let Octeabrea, 60 Let Octeabrea, Alexandr Puşkin, Bolinicinaea, Vasilii Ceapaev, Vinogradnaea, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Baurci: str. Școlinaea, Iscra parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 18. Călăraşi: s. Onișcani parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:45 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Vărzăreștii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Horodiște parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Rădeni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Bravicea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 19. Căuşeni: str. Alexei Mateevici, Calea Brezoii, Calea Brezoii 1 str-la, Constantin si Elena , Fîntîni 3, Meşterul Radu, Meşterul Voicu, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 3 str-la, Trei Fîntîni str-lă, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Ciocana, Ciocana Mică, Dragoş Vodă, Mihail Lermontov, Mihail Lomonosov, Pădurii, Pădurilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Anna şi Alexandru, Bolinicinîi str-la, Ghidirim A. , Iurie Gagarin, Unirii, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Sălcuța parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Fîrlădeni: str. Vasile Gojan, 1 Mai, Fîrlădeni parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Saiți parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Leuntea: str. Maxim Gorki parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Valea Verde parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Grădinița: Grădinița, Iurie Gagarin, Cutuzova, Lesnaea, Pobedî parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 20. Cimişlia: str. Cimislia, Gavriil Musicescu, Mihai Viteazul , Secrieru Ion, Sfînta Maria, Ştefan cel Mare şi Sfînt , Ştefan cel Mare şi Sfînt 1s-la parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Gura Galbenei: str. Alexandr Puşkin, Damian, Florilor, Gura- Galbenei, Haiducilor, Livezilor, Partizanilor, Stefan Voda, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 21. Criuleni: s. Hîrtopul Mare, s. Hîrtopul Mic, s. Ișnovăț, s. Izbiște,s. Rîșcova parțial, în intervalul de timp între 10:30 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 22. Hînceşti: s. Fundul Galbenei parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Cărpineni: str. 31 August 1989, Alexandru cel Bun , Boris Glavan, Ceapaev, Codrilor, Gemenilor, Independenţei , Ion Creangă, Iurie Gagarin, Luceafărul, Mendeleev, Mihai Eminescu, Mihail Lomonosov, Mircea cel Bătrîn, Oleg Coşevoi, Pădurilor, Pervomaiscaea, Pobeda, Sărata-Mereşeni, Serghei Lazo, Sovetscaea, Svetlîi, Svetlîi str-la s. Crasnoarmeiscoe parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Mingir parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 23. Ialoveni: s. Văsieni parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Alexandrovca, s. Gangura parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Horești - parțial, în intervalul de timp între 09:10- 11:00 pentru conectarea clienţilor noi 24. Leova: s. Sărata Nouă: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, Sărata Nouă parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Orac parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 13:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Victoria parțial, în intervalul de timp între 14:30 - 18:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 25. Nisporeni: s. Bălăurești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Bursuc parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 26. Orhei: str. 31 August 1989, 31 August 1989 2 str-la, Burebista, Călăraşi, Cetatea Albă, Codreanca, Codru, Dacilor, Decebal, Dragoş Vodă, Fierarilor, Ismail, Lucăşeuca, Luceafărul, Nicolae Milescu Spătaru, Nistreană, Petru Rareş, Selişte, Tineretului, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Lucășeuca, s. Seliște parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 27. Străşeni: s. Scoreni parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20.30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sireți parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Cojușna: str. Cîmpiilor , Mihai Viteazul, Nicolae Milescu Spătaru, Primavarii, Cojuşna, Sireţcaea, Sîreţului , Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Lupu, Victoriei , Nucarilor, Petru Rareş parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sireți: str. Prieteniei, Sireți parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Onești parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 28. Ştefan Vodă: str. 31 August parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Livezilor parțial, în intervalul de timp între 12:50 - 14:50 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Caplani: str. Caplanî, Lenin, Recinaea, Sov.Armii, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Carahasani: str. Carl Marx, Ciapaeva, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Molodejnaea, Pobeda, Carahasani, Suvorova, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Popeasca: str. Boris Glavan, Ion Creangă, Iscra, Livezilor, Popeasca, Serghei Lazo, Suvorova parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Palanca: str. Doina, Mihai Eminescu, Nistreană, Palanca, Păcii, Severnaea, Suvorovo parțial, în intervalul de timp între 08:10 - 20:10 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 29. Taraclia: s. Budăi: str. Iurie Gagarin, Mira, Staroseliscaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Budai parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.