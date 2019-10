Regele Suediei retrage titlurile regale a 5 nepoți de-ai săi. Motivul

19:30

Patru persoane au murit, iar cinci au fost ranite intr-un atac armat, produs intr-un bar din Statele Unite. Potrivit informatiilor preliminare, atacatorii ar fi doi barbati, care s-ar fi certat cu mai multe persoane din local. Acestia au reusit sa fuga, iar acum sunt cautati de politie. Putin dupa miezul noptii, doi indivizi au deschis focul din senin in interiorul localului. Cei aproximativ 40 de oameni care se aflau inauntru au inceput sa caute disperati o cale de iesire. Thomas TOMASIC, POLITIST: "In interior am gasit 4 barbati de origine spaniola. Unul dintre ei are peste 50 de ani, altul vreo 30, iar ceilalti doi au in jur de 20 de ani. Toti erau decedati. In fata barului mai erau alte victime, care aveau rani." Imediat la fata locului au intervenit mai multe ambulante care au transportat ranitii la spitalele din apropiere, iar politistii au evacuat localul. Acestia au audiat mai multi martori, insa nu au reusit decoamdata sa-i gaseasaca pe atacatori. "Nu am indicii ca suspectii vor mai comite alte atacuri asemanatoare." Potrivit informatiilor preliminare, agresorii s-ar fi certat cu cateva persoane care se aflau in bar si au plecat. S-au intors insa dupa cateva minute si au inceput sa traga la intamplare. Politia a deschis o ancheta. sursa: protv.md