VIDEO: Au fost anunțați câştigătorii Premiului Nobel pentru Fizică 2019

19:30

Potrivit unui top realizat de site-ul Big 7 Travel, bazat pe voturile internauților, insula Flatey din Islanda ocupă primul loc într-un top al celor mai frumoase insule din lume. Insula Flatey are doar șase locuitori permanenți. Este situată în largul costei de nord-vest a Islandei și are o suprafață de 1,9 kilometri. Insula Flatey face parte dintr-un arhipelag format din 40 de insule situate într-un golf și este singura locuită dintre acestea. Beautiful remote Flatey Island off the west coast o...