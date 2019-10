Locuiești la Ciocana? Acum ai un nou Laborator medical Invitro Diagnostics în sectorul tău

13:30

Alexandra Șeptefraț are 10 ani și este elevă la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Capitală. Se visează actriță de teatru. La moment merge la ore de teatru, dans și canto, iar uneori mai scrie și poezii. I-am răpit doar un minut printre multele activități pe care le are și am întrebat-o în cadrul proiectului #CEvreaEA […]