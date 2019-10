Cu mai multi judecatori decat procurori, in Moldova deciziile in procesele de judecata se iau de trei ori mai repede decat in alte tari. La noi, lucrurile in instanta se misca chiar mai repede decat in Rusia sau Azerbaidjian. Este constatarea Centrului de resurse juridice - VIDEO

