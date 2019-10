Alina Radu: „Nu poți să mergi cu căruța cu democrație să o răstorni în mijlocul orașului Tiraspol…”  

16:50

Europarlamentarul român Dacian Cioloș, liderul grupului „Renew Europe” din Parlamentul European a declarat luni că pentru moment, la Parlamentul European nu a mai fost trimisă o altă nominalizare pentru postul de comisar european, după ce candidatura Rovanei Plumb a fost respinsă.„Nu am primit la Parlamentul European nicio altă nominalizare decât Rovana Plumb, care a fost respinsă, aşteptăm şi noi să vedem, am văzut doar ce s-a vehiculat în presă. Aşteptăm să vedem ce acceptă preşedinta comisiei, nu e vorba doar de ce vrea doamna Dăncilă, al cărei Guvern e pe cale să cadă, nu ştim câtă legitimitate mai are Dăncilă să insiste acum pentru un candidat din partea PSD. Dar, oricine ar fi, trebuie acceptat întâi de preşedinta Comisiei, şi ea ne va prezenta noua candidatură din partea României. Trebuie să fie o persoană demnă de acest portofoliu”, a declarat Dacian Cioloş.În ședința Comitetului Executiv de săptămâna trecută, s-a stabilit ca propunerile PSD pentru funcția de comisar european să fie europarlamentarul Dan Nica, iar ca rezervă, secretarul de stat pentru afaceri europene, Gabriela Ciot. Dacă joi trece moțiunea împotriva guvernul social-democrat, comisarul european al României nu va mai fi numit de Viorica Dăncilă sau de PSD.Mai multe, aici.