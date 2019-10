Umblau cu... găina vopsită! Trei moldoveni au fost amendați, într-o piață din Galați

16:20

La întâlnirea sa de la sfârşitul săptămânii trecute cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko i-a propus acestuia ca Belarus şi Ucraina să coopereze în domeniul construcţiei de rachete, iar un prim pas pentru demararea unei astfel de colaborări ar putea fi înfiinţarea unor societăţi mixte în alte domenii, a transmis agenţia de presă belarusă BelTa, citată de AGERPRES și MOLDPRES. „La ora actuală, lucrăm foarte mult la dezvoltarea industriei rachetelor în Belarus. Nu am avut un astfel de domeniu până acum. Suntem foarte interesaţi să ne ajutaţi în această privinţă”, a afirmat Lukaşenko. „Dacă partea ucraineană ar fi de acord să ne ajute, atunci un proiect comun ar putea fi implementat într-un an şi jumătate sau doi, dar dacă nu aceasta ne va lua patru sau cinci ani şi ne va costa şi mai puţin”, a remarcat el. Belarus, a spus liderul de la Minsk, este gata să investească şi să creeze întreprinderi comune în Ucraina în domenii civile: în industria auto, de construcţie a tractoarelor şi a echipamentelor auto. Lukaşenko anunţase încă la sfârşitul lunii septembrie că-i va propune omologului său ucrainean realizarea unor proiecte comune în domeniul construcţiei de rachete. Potrivit acestuia, Minskul a început singur să-şi construiască o rachetă nouă, dar Belarusul nu are competenţele necesare, specialişti cu experienţă corespunzătoare. Cu toate acestea, Aleksandr Lukaşenko a spus că ţara sa nu intenţionează să construiască rachete intercontinentale. El a amintit că i-a propus un proiect similar fostului preşedinte ucrainean, Petro Poroşenko, care îl asigurase că proiectul este profitabil şi că Kievul va începe să acţioneze în această privinţă. „Dar nimic nu s-a întreprins de atunci”, a remarcat, între altele, Lukaşenko, care într-o declaraţie făcută anul trecut menţionase că există o cerere mare pe piaţa internaţională la armele inteligente de înaltă precizie. Primul proiect finalizat de Minsk este un sistem de rachete cu lansare multiplă 'Polonez', creat în 2015, cu sprijinul specialiştilor chinezi. „Am început să dezvoltăm o cooperare mai activă în sfera militară cu China din cauza faptului că partenerii noştri ruşi nu au fost întotdeauna dispuşi, să spunem aşa, să ne ofere ajutor în crearea unor noi tipuri de arme”, afirmase în decembrie trecut ministrul de externe belarus, Vladimir Makei, citat de presa de la Minsk. Deşi Kremlinul exercită presiuni asupra Minskului asupra accelerării proceselor de integrare în cadrul Uniunii comune dintre cele două state în virtutea unui acord din 1997, Belarus a făcut în ultimele săptămâni paşi de natură să irite Moscova. Astfel, Minskul şi-a reiterat refuzul instalării unei baze aeriene militare ruse pe teritoriul belarus. „Nu există niciun sens nici practic, nici politic sau militar în instalarea unei baze aeriene militare ruse în Belarus”, a declarat şeful diplomaţiei belaruse într-un interviu acordat la 1 octombrie portalului RBC.ru. „Având în vedere dezvoltarea tehnologiei moderne, acest lucru nu are sens. De ce să desfăşurăm o bază aeriană militară pe teritoriul Belarusului, despre care am discutat în trecut, dacă astăzi rachetele pot ajunge literalmente în câteva minute pe un alt continent, de cealaltă parte a planetei?”, a întrebat retoric Vladimir Makei. În opinia sa, dacă Belarus ar desfăşura pe teritoriul său facilităţi militare suplimentare aceasta nu ar contribui la securitatea în regiune.