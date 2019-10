Socialiștii rămân la putere în Portugalia, în urma alegerilor parlamentare

12:40

Criticii au spus despre activista suedeză pentru mediu Greta Thunberg că este instabilă, isterică și bolnavă mintal. Adolescenta nominalizată la Premiul Nobel a ținut un discurs apocaliptic la summit-ul pe teme de climă organizat de ONU la New York. Cuvintele ei dure i-au deranjat pe liderii mondiali au luat-o peste picior. Greta Thunberg are doar 16 ani, dar unii oameni de tem de ea. În special bărbații, convervatori de vârstă mijlocie, care-i aruncă ofense misogine pentru a distrage atenția de la mesajul ei. Nu din întâmplare criticii adolescentei o numesc aproape întotdeauna „copilă”. Acest apelativ este însoțit invariabil de etichete: fata suferă de tulburări mentale, fata trece prin stări emoționale, incapacitatea copilei de a gândi, etc. În Australia, Andrew Bolt, cronicarul Herald Sun, a scris despre Thunberg „influențabilă… cu multe tulburări mentale”. „Nu am văzut niciodată o fată atât de tânără și cu atâtea tulburări mentale tratate de ceailalți ca un guru”, a comentat Andrew Bolt. Comentatorul Sky News, Chris Kenny, a descris-o ca pe o „adolescentă isterică” care trebuie îngrijită. Alți indivizi au folosit termeni peiorativi similari – descriind-o drept „copil suedez bolnav mintal”, instabil și „millenarian weirdo” (milenar ciudat). Unul pretindea că Greta Thunberg avea nevoie de o „bătaie”; altul aseamănă activismul ei cu „vrăjitorie medievală”. Cineva a spus că suferă de o boală din spectrul autist. La un nivel profund, limbajul negării schimbărilor climatice este legat de o formă de identitate masculină, bazată pe capitalismul industrial modern – mai exact, ideea prometeană a cuceririi naturii de către om, într-o lume special creată pentru bărbați. Atacând acest capitalism indistrial, Greta nu atacă numai credințele de bază și viziunea asupra lunmii pentru anumite tipuri de bărbați, ci și masculinitatea lor. Thunberg nu a încercat să fie „drăguță” când i-a confruntat pe liderii mondiali la summit-ul ONU săptămâna trecută. Nu a ezitat și nici nu a zâmbit. Nu a încercat să facă pe nimeni să se simtă confortabil. „Pare o tânără foarte fericită care priveşte spre un viitor luminos şi minunat. Cât de plăcut de privit!”, a spus preşedintele american Donald Trump despre Greta Thunberg. De fapt, Trump consideră că femeile și copiii trebuie să fie docili. Dar nu vrea să recunoscă faptul că este dreptul ei să ceară să acționăm. Greta Thunberg a obținut notorietate internațională cu eforturile ei de a obține implicarea globală în lupta împotriva schimbărilor climatice, fiind susținută în special de tineri.