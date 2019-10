Premiul Nobel pentru Medicină 2019, acordat unui grup care a deschis calea pentru noi strategii de combatere a cancerului

Gregg L. Semenza, Peter J.Ratcliffe şi William G.Kaelin Jr. au câştigat premiul Nobel pentru medicină şi fiziologie, distincţie decernată anual pentru descoperiri majore în domeniul medicinei şi al ştiinţelor naturii, a anunţat Karolinska Institute din Stockholm, scrie digi24.ro. Premiul a fost acordat pentru studiile privind adaptarea celulelor la schimbările din nivelurile de oxigen. Descoperirea deschide calea pentru dezvoltarea unor noi și promițătoare strategii de combatere a cancerului, anemiei și altor boli. BREAKING NEWS:The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de NordNews