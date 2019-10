Mii de persoane au ieșit în stradă la Kiev, împotriva planului privind autonomia estului Ucrainei

17:20

Piesa „Wake Me Up When September Ends” a trupei Green Day a înregistrat un număr record de vizualizări pe serviciul video YouTube, al companiei Google, în ultima zi a lunii evocate în melodie, arată Smart Radio, care păstrează un loc special pieselor formaţiei în playlist. Piesa „Wake Me Up When September Ends” a înregistrat, luni, […] Articolul (VIDEO) O piesă a trupei Green Day, număr record de vizualizări pe YouTube apare prima dată în Cotidianul.