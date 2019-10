Munca decentă este vitală pentru creșterea economică și prosperitate

08:30

Contractul civil vs. contractul individual de muncă La întreprinderea noastră, deseori se aplică contractele civi­le. Suntem de părerea că angajatorul nu are dreptate când refuză încheierea contractelor individuale de muncă și pro­pune încheierea contractelor civile. Am vrea să știm prin ce se deosebește contractul individual de muncă de contractul civil? Vladimir Bagrin, Nicolae […]