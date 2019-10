Și-au făcut poze în zăpadă și au pornit acasă. Un grup de turiști moldoveni a făcut cale întoarsă din Transfăgărășan

20:20

Într-o fermă din sudul Chinei sunt crescuți porci uriași, care ajung să capete dimensiunile unor urși polari. Animalele de peste 500 de kilograme fac parte dintr-un efectiv de porci care sunt crescuți pentru a atimnge proporţii gigantice. La sacrificare unii dintre ei se pot vinde cu peste 10.000 de yuani (1.399 dolari), de peste trei ori mai mari decât venitul mediu lunar disponibil în Nanning, capitala provinciei Guangxi, potrivit Bloomberg. Prețurile ridicate la carne de porc din provincia de nord-est Jilin îi determină pe fermieri să crească porcii pentru a ajunge la o greutate medie de între 175 și 200 kg, mai mare decât greutatea normală de 125 de kilograme. Vor să-i crească „cât mai mari”, a spus Zhao Hailin, un fermier de porci din regiune. Principalii producători din China, inclusiv Wens Foodstuffs Group Co, cel mai important crescător de porci din țară, Cofco Meat Holdings Ltd. și Beijing Dabeinong Technology Group Co. spun că încearcă să crească greutatea medie a porcilor. „Greutatea medie a porcilor la sacrificare la unele ferme de mari dimensiuni a ajuns la 140 kg, comparativ cu aproximativ 110 kg în mod normal”, a spus Lin Goufa, analist. „Acest lucru ar putea spori profiturile cu mai mult de 30%”, a continuat el. Odată cu pesta porcină africană care a decimat efectivele de porci ale Chinei la jumătate, prețurile cărnii de porc au atins un nivel record, ceea ce a determinat guvernul să solicite fermierilor să stimuleze producția pentru a tempera inflația. Vicepremierul chinez Hu Chunhua a avertizat că situația de aprovizionare va fi „extrem de severă” până în prima jumătate a anului 2020. „China se va confrunta cu o penurie de carne de porc de 10 milioane de tone în acest an, mai mult decât ceea ce este disponibil în comerțul global, ceea ce înseamnă că trebuie să crească producția pe plan intern”, a spus el. În timpul unei vizite recente în provinciile majore de animale din Shandong, Hebei și Henan, Hu a cerut guvernelor locale să reia producția de porci cât mai curând posibil.