Scandalul Trump ajunge în România. Avocatul preşedintelui SUA lansează acuzaţii de corupţie

13:10

Deputata Maria Ciobanu spune că nu merge la Festivalul Vinului deoare cred că este mai mult un festival al beției naționale. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, deputata scrie că a fost o singură dată la Festivalul Vinului la Nisporeni și s-a întors acasă cu "un gust oțărât". "Eu nu merg la Festivalul Vinului. Nici într-un an. Am fost odată la Nisporeni și m-am întors acasă cu un gust oțărât. Părea mai mult un Festival al Beției Naționale. O competiție acerbă "cine poate mai mult!" Toți vorbeau tare și mult. Nimeni nu asculta. Sunt de la țară, de aceea cunosc nu din auzite câte familii a nenorocit beția, câți cetățeni au plecat înainte de timp la Domnul din cauza beției. Cum fierbe vinul, încep și problemele în localitățile noastre: accidente rutiere, bătăi, omoruri etc. Am privit aseară la știri secvențe de la Festivalul Vinului și nimic nou: toți cu paharele pline ochi la gură și bucate mai scumpe decât la restaurante. Ba da, a fost o "noutate". Paharele nu mai erau din plastic. Mă întreb și întreb organizatorii, ministerul de resort: aceasta este tot ce ne putem noi propune la un asemenea festival? De ce nu am începe-o cu promovarea unei culturi a băutului vinului? De ce nu i-am îndemna pe agricultori să încerce a crește pe plantațiile lor și altceva, dacă nu au unde vinde strugurii?", a menționat Maria Ciobanu. Amintim că cea mai mare sărbătoare dedicată produsului mândriei naționale Ziua Națională a Vinului are loc în Piața Marii Adunări Naționale. sursa: stiri.md