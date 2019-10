(audio) „Uăi chiorăilor, doi prostănaci”. Cum educă o profesoară din Chișinău elevii din clasa I

15:00

În perioada 21-23 octombrie, fondatorii platformei Spotted by Locals vin la Chișinău să aleagă echipa locală. Spotted by Locals este unul din cele mai populare platforme care dau recomandări călătorilor care vor să experimenteze un oraș prin ochii unei persoane locale.