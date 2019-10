Moldovean arestat în Ucraina, bănuit că a UCIS cu cruzime o fată de 14 ani

20:30

Atât Mona Lisa de la Luvru, cât și cea din Isleworth împărtășesc același păr negru și zâmbet plin de mister. Deși unii experți susțin că e doar o copie, mai mulți istorici de artă cred că misteriosul tablou reprezintă o versiune timpurie și nefinisată a Giocondei, sub semnătura aceluiași Leonardo da Vinci, transmite digi24.ro. With her straight dark hair and beguiling smile, the so-called "Isleworth Mona Lisa" bears an uncanny resemblance to her namesake in the Louvre. Kept hidden for decades in...