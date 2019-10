(foto) Alergat în tocuri pe strada pietonală: Primele momente surprinse de la Jocurile Olimpice urbane din Chișinău

20:45

Diminețile sunt mai plăcute atunci când micul dejun este o prioritate. Acesta trebuie să conțină bucate sățioase care să te încarce cu energie pentru o zi întreagă. Iată că brânzoaicele, cunoscute și sub denumirea de „sârniki”, sunt niște gustări tipice țărilor post-sovietice și, de obicei, sunt servite la micul dejun. Denumirea derivă de la termenul „brânză”, de aceea ingredientul principal la pregătirea acestora nu este altceva decât brânza. Mai mult, în funcție de condimente, acestea pot fi servite atât dulci, cât și sărate. Articolul (foto) Best of: 8 localuri din Chișinău, unde vă puteți condimenta diminețile cu brânzoaice delicioase apare prima dată în #diez.