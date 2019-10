Polina COJOCARI: „Sunt mândră să am colegi de un înalt nivel profesional, onești, devotați și responsabili”

17:00

De la început aș vrea să clarific două lucruri, pentru a nu permite fel de fel de interpretări și acuzații nefondate: unu — întotdeauna am fost un alegător de dreapta (aceasta însă nu înseamnă că am ceva cu acei de stânga) și, implicit, la 24 februarie am votat cu Blocul ACUM și doi — niciodată nu mi-am […] Post-ul Guvernul Sandu după 100 de zile: ȘOBOLANII AU FOST ALUNGAȚI! SĂ VINĂ… ALȚI ȘOBOLANI!? apare prima dată în Observatorul de Nord.