Lilu trece prin clipe grele. Mama ei este internată la reanimare, după ce un șofer beat a lovit ambulanța în care se afla (Foto)

Inna Colbasiuc a devenit mamă pentru prima dată. Actrița a născut de câteva săptămâni, dar astăzi a publicat prima fotografie cu bebelușul său. Aceasta este fericita mămică a unui băiețel. View this post on Instagram @rimbusan , mulțumim pentru grija și profesionalismul de care dați dovadă!️#extramed# toamna#baby#părințifericiți A post shared by Inna Colbasiuc (@colbasiucinna) on […]