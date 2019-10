De Ziua Vinului, sute de turiști au vizitat galeriile subterane de la Cricova

Ziua Națională a Vinului atrage de la an, la an, tot mai mulți turiști în galeriile subterane ale Combinatului de Vinuri „Cricova”. Peste o mie cinci sute de persoane au fost nerăbdători, ieri, cinci octombrie, prima zi a evenimentului să guste din cele mai bune vinuri moldovenești și bucate tradiționale. În premieră în acest an, organizatorii au pregătit pentru vizitatori un vin spumant, creat din două soiuri de poamă autohtone. Oaspeți din diferite țări precum: România, Cehia, Ucraina, SUA, China și preponderant din Polonia s-au arătat impresionați de atmosfera de sărbătoare și legendele ascunse ale vinificației moldave, păstrate cu grijă în labirinturile subterane, din inima Moldovei.La organizarea evenimentului au fost implicate în jur de 240 de persoane, atât pe teritoriul orașului subteran, cât și în Piața Marii Adunări Naționale, unde a avut loc degustarea vinului spumant.

