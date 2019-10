Ambasadorul României, Daniel Ioniță l-a vizitat pe Ion Moraru, profesorul libertății – cel care a făcut ani grei de Gulag

19:00

Atenție! Mâine, începând cu ora 10:00, în parcul Valea Morilor se dă startul celui mai mare și cel mai de răsunet maraton – Run Pink Moldova. În acest an, comunitatea te invită la cea de-a 4-a ediție a maratonului de caritate și prima ediție RACE for the CURE. Din acest an, echipa Run Pink Moldova face parte din cursa internațională […]