De astăzi, alegătorii pot cere votarea la locul aflării

Secretarul de stat american Mike Pompeo a estimat sâmbătă, la Atena, că Grecia ar putea fi un ''pilon al stabilităţii în regiune'', transmit AFP şi Reuters. ''Grecia poate juca un rol strategic important în regiune şi poate fi un pilon al stabilităţii în regiune'', a declarat Pompeo, într-o conferinţă de presă alături de premierul grec Kyriakos Mitsotakis. În timpul acestei vizite este prevăzută semnarea unui acord care vizează ''actualizarea cooperării în materie de apărare'' între SUA şi Grecia. De partea sa, premierul grec a evocat situaţia tensionată din Mediterana Orientală, unde Ciprul, ţară membră a Uniunii Europene, acuză Turcia că desfăşoară operaţiuni de foraj ilegale. ''Ciprul a cerut aplicarea dreptului internaţional şi aştept contribuţia pozitivă a SUA pentru a ajuta la un climat mai bun în regiune'', a subliniat Mitsotakis. În faţa parlamentului de la Atena, mii de manifestanţi, în special sindicalişti şi susţinători ai partidului comunist, au protestat contra vizitei lui Mike Pompeo. ''Pompeo, go home!'', se putea citi pe un imens banner întins de manifestanţi, în timp ce zona centrală a capitalei elene a fost închisă circulaţiei rutiere. Uniunea Europeană a denunţat constant forajele ''ilegale'' ale Turciei în această zonă, dar Ankara a trimis recent nava Yavuz în blocul 7 al zonei economice exclusive cipriote. Or, licenţele de exploatare a acestei zone au fost atribuite giganţilor energetici francez şi italian Total şi Eni, în luna septembrie. La Atena, Mike Pompeo mai are prevăzute întrevederi cu ministrul de externe grec Nikos Dendias şi cu ministrul apărării Nikos Panagiotopoulos. sursa: agerpres.ro