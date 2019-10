Alegătorii pot solicita votarea la locul aflării cu urna de vot mobilă

20:00

”Noi nu promitem că o să facem, noi deja am făcut din Orhei cel mai frumos oraș din Moldova și tot cea ce am reușit să facem la Orhei vrem să implementăm și la Chișinău” asta a declarat Valeri Klimenco, candidatul la funcția de primar al municipiului Chișinău din partea Partidului Politic „ȘOR”, la întâlnirea … Articolul Klimenko: „Noi nu promitem că o să facem, noi deja am făcut din Orhei cel mai frumos oraș din Moldova” | VIDEO apare prima dată în TVC.