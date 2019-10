Mihai Fifor:România rămâne cel mai solid susţinător al Republicii Moldova în parcursul său european

15:15

"Nu le urmăresc. Am încercat, să ştiţi. Dar nu sunt cinema", a declarat cineastul în vârstă de 76 de ani reporterului revistei britanice ''Empire'', care l-a întrebat dacă a urmărit vreodată filme din univers cinematic Marvel. "Sincer, aşa bine realizate cum sunt, cu actori care fac roluri cât se poate de bune în asemenea condiţii, mă fac să mă gândesc la parcurile de distracţii", a mai spus Martin Scorsese, intervievat înaintea lansării celui mai recent film al său, ''The Irishman'', produs de Netflix. În opinia cineastului, ''nu este vorba despre un cinema creat de fiinţe umane care încearcă să transmită emoţii şi experienţe psihologice unei alte fiinţe umane''. Afirmaţiile cineastului, realizatorul unor filme emblematice precum ''Taxi Driver'', ''Raging Bull'', ''Goodfellas'' sau ''Casino'', au declanşat polemică la Hollywood, unde Scorsese este admirat de numeroşi profesionişti din industria de cinema. ''Martin Scorsese este unul dintre primii mei cinci cineaşti preferaţi'', a scris vineri pe Twitter James Gunn, care a regizat pentru Marvel ''Guardians of the Galaxy''. ''Am fost scandalizat când oamenii au manifestat împotriva 'The Last Temptation of Christ' fără să fi vizionat filmul. Astăzi sunt întristat că îmi judecă filmul în aceeaşi manieră'', a spus cu regret James Gunn. "Cei care cred că Marvel încearcă să facă dresură pentru parcuri de distracţii sunt nedrepţi şi cinici'', a reacţionat la rândul său Christopher Robert Cargill, coscenarist al ''Doctor Strange'', care lucrează în prezent la o continuare a acestei pelicule. "Nu am nimic cu Scorsese. Tipul e un geniu, dar cred că una dintre dintre cele mai mari greşeli ale gândirii moderne este că cinemaul trebuie să fie dificil de înţeles", a mai scris acesta pe Twitter. "Asta nu doar că descalifică multe filme mari pe care majoritatea oamenilor le consideră a fi cinema, dar pune sub semnul îndoielii ideea că cinemaul poate fi accesibil tuturor, că poate fascina imaginaţia unui copil de opt ani", a mai precizat scenaristul. Saga Marvel care a debutat în 2008 cu ''Iron Man'' este una dintre cele mai profitabile din istoria cinemaului, cu aproape 23 de miliarde de dolari încasări totale la nivel mondial. ''Avengers: Endgame'' a doborât în această vară recordul de încasări, cu peste 2,79 miliarde de dolari, devansând ''Avatar''.