Autoritățile din Hong Kong justifică recurgerea la măsuri drastice împotriva protestatarilor

Șefa politicii externe europene, Federica Mogherini, care s-a aflat joi la Chişinău, a transmis un puternic mesaj de sprijin pentru Guvernul Maiei Sandu și a spus că o vizitează pe prim-ministră și acasă, după ce tocmai se întâlniseră și la Bruxelles, pentru că vede schimbări pozitive în R. Moldova. Despre această vizită, dar și realitățile politice de la Chișinău, vorbește expertul român pe politică externă, Iulian Chifu.Europa Liberă: Înaltul reprezentant al Uniunii Europene, Federica Mogherini, care își încheie mandatul la Bruxelles, a vizitat Republica Moldova la scurt timp după ce premierul Maia Sandu a fost în vizită la Bruxelles. Demnitarul european subliniază sprijinul UE pentru calea de reformă a Moldovei și a confirmat că cel puțin primii bani din asistența financiară de 100 de milioane de euro vor veni până la finele acestui an. Cum vedeți semnalele pe care le transmite Bruxelles-ul Chișinăului actualmente?Iulian Chifu: „Ca să putem să facem o evaluare corectă, va trebui să așteptăm noua comisie, pentru că vorbim despre persoane care și-au încheiat mandatul practic, evident că dețin încă portofoliul până la numirea noii comisii cu deplinătate de puteri, însă relevanța lor pentru viitor este restrânsă. Mai ales dna Mogherini, nu va prinde dumneaei sfârșitul anului ca să se asigure că aceste promisiuni sunt îndeplinite. Da, este o hotărâre care aparține comisiei, care aparține Consiliului Uniunii Europene pe dimensiune externă, dar banii care vin de la Uniunea Europeană sunt bani care sunt alocați categoriilor de reforme. Reformele pe care Republica Moldova a dat asigurări, a pornit la drum, urmează să le îndeplinească și ca efect al îndeplinirii acestor reforme, ca sprijin pentru aceste reforme, potrivit Acordului de Asociere, acei bani vor veni și vor susține aceste reforme.”Europa Liberă: Cea mai greoaie reformă pentru Republica Moldova rămâne a fi cea din justiție. De ce credeți că e atât de greu?Iulian Chifu: „Reforma în justiție a plecat la drum, după cum bine știți, în urmă, a avut un tip de dezvoltări, cu multe întârzieri și cu foarte multe semne de întrebare, care au dus și la stoparea – într-un context mai larg – a finanțărilor. Ideea de a relua de la zero reforma ridică semne de întrebare și deja am avut o preocupare anunțată de către ambasadorul Statelor Unite la Chișinău în legătură cu modul în care curge reforma în justiție. Dacă ne uităm cu atenție și pe la CSM, și pe la Adunarea judecătorilor - care schimbă, retrage mandate - aici avem niște iregularități, pentru că nu avem cum să le calificăm până nu sunt ele calificate de instituțiile de rigoare. În orice caz, niște probleme care afectează inclusiv reforma în justiție. În plan politic avem un forcing al președintelui Dodon de a acapara și puterea juridică, cum a făcut cu Curtea Constituțională, cum a făcut sau a vrut să facă cu procurorul general, cum face în continuare cu cei de la CNA, încearcă să facă...”Europa Liberă: Dar Igor Dodon dezminte ideea că el ar vrea să-și concentreze mai multă putere în mâinile lui.Iulian Chifu: „Dl Igor Dodon ar trebui să se uite cu mare atenție și dacă ați avea o Curte Constituțională echilibrată, care să nu-l fi votat pe Țurcanu președinte cu patru voturi, și acolo avem iregularități puternice - cum au fost desemnați acei judecători ai Curții Constituționale, probabil că orice atac la Curtea Constituțională al noilor puteri ale președintelui Dodon ar declara neconstituționale și Consiliul de Securitate cu atribuții executive ș.a.m.d.”Europa Liberă: Dar chiar dl Dodon a spus că cel care vrea să fie ca și Vladimir Plahotniuc o să aibă aceeași soartă.Iulian Chifu: „Da, cred că are un fix cu Vladimir Plahotniuc și a rămas parcat în acel model. Văd că-l tot reiau, deși este demonetizat și vorbim de o persoană care nu mai există în Republica Moldova, de care se va ocupa justiția, vom vedea în ce măsură vor putea să funcționeze și mandatele internaționale, că ultimele încercate de Moscova nu prea au dat rezultate. Oare de ce?”Europa Liberă: De ce?Iulian Chifu: „Nu știu. Probabil că există motivații întemeiate, de ce procese politice sau cu implicații de altă natură au făcut ca să nu dea curs Interpolul acestor urmăriri. Dar revenim, haideți să...”Europa Liberă: De ce credeți Dvs. că Igor Dodon și-ar dori mai multă putere?Igor Dodon, dacă nu vrea să devină un Plahotniuc, ar trebui să renunțe la aceste puteri...Iulian Chifu: „Eu aș spune chiar mai mult: de ce Igor Dodon și-a strâns mai multă putere? Președintele în Republica Moldova, potrivit Constituției în vigoare, chiar dacă este ales direct, deci are legitimitate prin votul direct, nu are atribuții executive. Președintele Igor Dodon are atribuții executive, pe care și le-a conferit prin modificarea Consiliului de Securitate. Domnia sa, dacă nu vrea să devină un Plahotniuc - vezi Doamne, ce s-ar întâmpla - ar trebui să renunțe la aceste puteri. Un atac la Curtea Constituțională ar trebui să se soldeze cu o soluție corectă de îndepărtare a acestor atribuții din portofoliul unui președinte al Republicii Moldova.În al doilea rând, dl Dodon ar trebui să abandoneze ambițiile de control pe politica externă, securitate și apărare, pentru că nu-i revin. Este reprezentantul Republicii Moldova, are un rol în desemnarea ambasadorilor, dar rolul preponderent este al Guvernului, control parlamentar, după care dl Dodon trebuie să semneze mandatele de trimitere a unor ambasadori, care ambasadori nu trebuie să fie nici reprezentanți politici, dacă ei vin din spațiul Ministerului de Externe, ei n-ar trebui validați. Dl Dodon ar trebui să facă foarte multe lucruri în privința unor atribuții pe care și le arogă, care sunt poate nu neapărat cuantificate, dar în orice caz sunt paraconstituționale. De exemplu, dl Dodon, dacă pleacă la Organizația Națiunilor Unite și nu citește punctajul din mandatul elaborat de către Ministerul Afacerilor Externe, înseamnă că dl Dodon nu reprezintă poziția Republicii Moldova. Sigur, președintele...”Europa Liberă: Apropo, ce părere aveți despre discursul pe care l-a ținut de la înalta tribună ONU?Iulian Chifu: „Foarte prost, de portavoce a Rusiei, își rezolvă problemele sale personale, financiare, de subordonare, însă în niciun caz nu a reprezentat Republica Moldova.”Europa Liberă: De ce ziceți portavoce a Rusiei...Iulian Chifu: „Discursul său a avut...” Europa Liberă: ...pentru că el din contra spune că a vorbit despre starea națiunii Republicii Moldova?Iulian Chifu: „Adică a vorbit despre retragerea trupelor de pe teritoriul național, sau asta nu e parte? A vorbit despre ocupație? A vorbit despre muniția care nu mai pleacă? A vorbit despre Istanbul-1999, Declarația finală a summitului OSCE? Nu-i place! A vorbit despre acordul Elțin-Snegur, care a închis încetarea focului în 1992 la Nistru? Ei, atât timp cât nu discută temele cu adevărat relevante și face o selecție individuală a acestor teme, nu pe cele care-i vin de la Externe. Doi: nu trebuie să uităm că nu consilierul d-lui Dodon îi face discursul, ci ministrul de Externe. Dacă dl Dodon nu reprezintă Republica Moldova în sensul în care nu pronunță punctajul elaborat de către Ministerul de Externe și validat, înseamnă că dl Dodon se reprezintă doar pe sine și ar trebui să scoată din buzunar banii cu care s-a plimbat până la New York și înapoi.Este și o responsabilitate de natură guvernamentală pentru faptul că dl Dodon a fost lăsat să meargă la New York, pentru că acolo i s-a oferit o tribună internațională pentru un personaj care este izolat la nivel internațional și care, iată, începe să aibă deschidere. Păi lucrul acesta privează partea pro-europeană acum de niște atribuții.”Europa Liberă: Ziceți că e un politician izolat. El până a ajunge la New York, a fost la Bruxelles, s-a întâlnit cu demnitari ai Uniunii Europene, chiar și cu secretarul general NATO.În momentul de față, dl Dodon este complet izolat, nu are nicio vizită internațională, dar dacă i se oferă spații externe de manifestare, va deveni prizabil...Iulian Chifu: „Sunt organisme internaționale, multinaționale, cu care Republica Moldova are relații. Nu înseamnă că nu este izolat, uitați-vă la agenda sa de plimbări, care în afară de Moscova, Moscova, Moscova..., Iran la un festival de șah și de vreo două ori pe la Istanbul, nu prea a cuprins, pardon, nu a cuprins niciun stat european, în niciun caz cei doi vecini ai Republicii Moldova, singurii de altfel, România și Ucraina. În momentul de față, dl Dodon este complet izolat, nu are nicio vizită internațională, dar dacă i se oferă spații externe de manifestare, va deveni prizabil, frecventabil și da, va începe să aibă invitații nu numai la Paris, la o multilaterală alături de Putin, ci inclusiv în vizite bilaterale, nu știu, în terțe state europene. Deci, aici este și o responsabilitate a Guvernului, a Parlamentului de a-l aduce în spațiul care-i revine constituțional și a controla ceea ce face. Este una din aberațiile actualei formule. Mai există una care-i și mai importantă.”Europa Liberă: Care?Iulian Chifu: „Aveți un vicepremier care se ocupă de Transnistria, care este singurul ministru care nu este controlat de nicio comisie parlamentară. Deci, în Parlamentul Republicii Moldova tema Transnistriei este importantă, e vehiculată, avem un vicepremier pentru integrare, dar nu avem o comisie care să supervizeze temele Transnistriei.” Europa Liberă: Dar până acum nu a existat o asemenea comisie?Iulian Chifu: „Dar până acum consilierul președintelui, ministrul integrării nu se apuca să facă inițiative personale, eventual venite, servite prin fax, direct din anumite capitale.”Europa Liberă: Dvs. credeți că la instituția prezidențială s-ar plămădi un proiect de statut pentru regiunea transnistreană?Iulian Chifu: „Dl Dodon plimbă acest proiect de foarte multă vreme.”Europa Liberă: Fără să fie coordonat cu Guvernul?Iulian Chifu: „Fără să fie. Și la Munchen dl Șova, în calitate de consilier prezidențial, s-a plimbat, la toate capitalele plimbând acel proiect. Deci, nu e un lucru nou.”Europa Liberă: Cunoașteți conținutul acestui proiect?Iulian Chifu: „Sigur! Prevede statul comun. Preexistă două state și facem un stat comun în care împărțim Parlamentul cu două camere, în care împărțim puterea, în care dăm drept de veto nistrenilor dincolo de reprezentarea proporțională și numărul de cetățeni și așa și facem o reintegrare între două state.”Europa Liberă: Premierul Maia Sandu a respins categoric. În loc să ne ocupăm de reforme, ne ocupăm de o ipotetică soluție foarte rapidă pe Transnistria de care are nevoie dl Igor Dodon...Iulian Chifu: „Dna Maia Sandu este prim-ministru, are un vicepremier care se ocupă de reintegrare. Poate primul lucru ar trebui să-i spună dlui Șova că nu este prioritatea Guvernului, că nu este treaba lui să se ocupe de asemenea teme și de principiu că orice ar face public extern – ar trebui să coordoneze anterior cu biroul primului ministru, cu Ministerul Afacerilor Externe, cu majoritatea și da, cu o comisie de control a Parlamentului pe reintegrare, pe chestiunile Transnistriei, care să supervizeze. Sunt un număr de personalități în Parlamentul Republicii Moldova care mai știu tema. Oazu Nantoi, de exemplu, deci mister Transnistria din Republica Moldova. Deci, e imposibil să lași un asemenea… Și iată efectele absenței unui asemenea tip de control și asumării în mod voluntar, i-aș spune eu, a blocajelor pe care le face pe alte inițiative și iată cum schimbăm agenda - în loc să ne ocupăm de reforme, ne ocupăm de o ipotetică soluție foarte rapidă pe Transnistria de care are nevoie dl Igor Dodon, care ar vrea să se realeagă anul viitor.”Europa Liberă: Și pe interior în Republica Moldova crește numărul vocilor care îl critică - din partea politicienilor, analiștilor, experților - care îl critică pe Igor Dodon, dar și el aruncă săgeți cu critici la adresa guvernării. Pe de o parte, zice că vrea să îmbunătățească actul guvernamental, iar pe de altă parte…Iulian Chifu: „Nu vrea mai multă putere?”Europa Liberă: Iar pe de altă parte, se teme ca nu cumva să se ajungă la destrămarea coaliției de guvernare.Iulian Chifu: „Deci, nu numai că și-a luat securitatea, apărarea, politica externă sub control, reintegrarea sub control și cu miniștri aferenți, acum mai vrea și jumătate din Guvern să și-l ia sub control și să mai împartă și Ministerul Culturii în două ca să ia el; și să mai împartă, dacă se poate, și sănătatea cumva, și să mai ia o bucată acolo; și, dacă s-ar mai putea, poate prinde și un Minister de Externe, că jinduiește după el de multă vreme, că doar el contrasemnează.”Europa Liberă: Păi, în cazul acesta, nu mai degrabă se va ajunge la anticipate decât să se mențină această coaliție?Iulian Chifu: „Asta este o opțiune care urmează a fi stabilită. Pe de altă parte, dacă vorbim de un președinte și PSRM care și-au preluat și legitimitatea externă, devin prizabili cu largul concurs al celor care le-au tolerat această funcționare. Dacă după alegerile locale își validează și o legitimitate internă la vot care le consacră forța, de ce ar mai avea nevoie de altceva? E adevărat, pe de altă parte, că este o perioadă dificilă, financiar și economic e o perioadă critică, vine iarna, sunt dificultăți majore și la nivel energetic, și cu acordul trilateral cu Ucraina, și cu furnizarea de gaze, și cu tot ce vreți Dvs. pe zona asta, așa că un Guvern de vitrină și care eventual să încaseze toate șuturile dlui Dodon e foarte bun. Îl va menține cât se va putea, însă forțând preluarea tot mai multor componente executive. Eu mă mir chiar de fostul partid al domniei sale, actualul PSRM, că trebuie să aștepte ca dl Dodon să vină de la Moscova cu lista de decizii și nu are și el un anumit tip de verticalitate și de viață de partid, care să-i gestioneze propriile decizii, adevărat, în domeniul pro-rus cu componentele respective, că un partid de această factură a acceptat să meargă cu tot grupul său parlamentar la Moscova, în Duma de Stat.”Toate aceste consecințe sunt consecințele deciziilor oamenilor politici de pe scena Republicii Moldova...Europa Liberă: Dar ce scenariu politic ar fi favorabil pentru actualele realități și actuala conjunctură din Republica Moldova?Iulian Chifu: „Cel pe care îl decid cetățenii Republicii Moldova. Orice pas s-a întâmplat, orice păcat originar a avut loc, el creează consecințe, dar toate aceste consecințe sunt consecințele deciziilor oamenilor politici de pe scena Republicii Moldova.”