Trafic rutier suspendat pe o stradă din sectorul Buiucani

NR Investments Ltd, compania care deține concesiunea Aeroportului internațional Chișinău prin Komaksavia Airport Ltd, care deține 95% din Avia Invest S.R.L., l-a informat pe președintele Igor Dodon despre existența unui litigiu potrivit articolului 10, alineat 1, al Tratatului Bilateral de Investiții, ratificat de Republica Moldova și Cipru la 13 septembrie 2007. Compania invocă presiuni politice din partea autorităților moldovenești și anunță că se va adresa în instanță pentru a-și garanta investiția sub protecția dreptului internațional, informează Agora.md.