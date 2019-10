În sectorul Buiucani traficul rutier va fi suspendat pentru 5-6 octombrie

08:15

Evenimente 610: Heraclius a fost încoronat în Constantinopol ca Împărat bizantin, după ce l-a detronat pe predecesorul său Focas. 1143: Regele Alfonso al VII-lea al Leónului recunoaște Portugalia ca regat. 1455: Petru Aron, domn al Moldovei, primește un ultimatum de la sultanul Mehmed al II-lea, prin care i se cere sa plătească un tribut de 2.000 de galbeni în termen de trei luni de zile 1793: În Franța este instituită era republicană. Aceasta începea pe 22 septembrie 1792; anul era format din 12 luni a câte 30 de zile, împărțite și ele în decade. 1795: Insurecție regalistă la Paris: generalii Napoleon Bonaparte și Joachim Murat deschid focul asupra insurgenților. Napoleon devine general de divizie 1864: Orașul indian Calcutta este distrus aproape în întregime de un ciclon; 60 000 de morți. 1895: Lângă Londra are loc prima cursă ciclistă contra cronometru pe șosea. Evenimentul a fost organizat de North Road Cycling Club, pe un traseu de 50 de km. 1905: Wilbur Wright realizează cu avionul Wright Flyer III un zbor de peste 38,6 km în 39,5 minute, până acum cel mai lung zbor cu un avion alimentat. 1910: Datorită abdicării regelui Manuel al II-lea, monarhia este abolită în Portugalia și este proclamată Prima Republica Portugheză; Teófilo Braga este primul președinte al guvernului provizoriu al țării. 1957: În urma unei lovituri de stat, Portugalia s-a proclamat republică. 1962: Membrii trupei The Beatles au lansat primul lor hit în Anglia, Love Me Do 1962 Dr. No, primul film din seria James Bond, are premiera în Marea Britanie. În distribuție Sean Connery și „Bond-Girl“ Ursula Andress. 1969: BBC One emite primul episod din Monty Python's Flying Circus a trupei de comedie Monty Python. 1988: În Brazilia este promulgată Constituția Federală. 1992: Lennart Meri devine președinte al Estoniei. 2000: Regimul autoritar al lui Slobodan Milošević în Republica Federală Iugoslavia a luat sfârșit prin demisia acestuia în urma demonstrațiilor de pe străzile Belgradului. 2011: Versiunea în limba italiană a Wikipedia se autocenzurează împotriva proiectului de lege pentru ascultarea convorbirilor telefonice; este prima dată când Wikipedia folosește autocenzura. Nașteri 1409: Carol al VIII-lea al Suediei (d. 1470) 1641: Francoise Athénaïs, Marchiză de Montespan, metresa regelui Ludovic al XIV-lea al Franței (d. 1707) 1658: Mary de Modena, regină consort a Angliei, Scoției și Irlandei (d. 1718) 1712: Francesco Guardi, pictor italian (d. 1793) 1713: Denis Diderot, filosof, enciclopedist francez (d. 1784) 1717: Marie Anne de Mailly, metresa regelui Ludovic al XV-lea al Franței (d. 1744) 1781: Bernard Bolzano, matematician, filosof ceh (d. 1848) 1829: Chester A. Arthur, politician american, al 21-lea președinte al Statelor Unite (d. 1886) 1864: Louis Lumière, regizor și producător francez (d. 1948) 1877: Ștefan Petică, poet român (d. 1904) 1896: Constantin Rădulescu, fotbalist și antrenor român (d. 1981) 1902: Zaharia Stancu, poet, prozator și ziarist român (d. 1974) 1929: Catinca Ralea, realizatoare emisiuni radio-tv din România (d. 1981) 1936: Václav Havel, scriitor și politician ceh, primul președinte al Cehiei (d. 2011) 1942: Angela Buciu, cântăreață de muzică populară și deputat român 1947: Brian Johnson, cântăreț-compozitor englez (AC/DC și Geordie) 1958: Neil deGrasse Tyson, astrofizician și specialist în comunicare științifică american 1967: Guy Pearce, actor și muzician australian 1975: Kate Winslet, actriță britanică 1982: Saori Yoshida, sportivă (lupte libere) japoneză Decese 578: Iustin al II-lea, împărat bizantin (n. c. 520) 1056: Henric al III-lea, Împărat al Sfântului Imperiu Roman (n. 1017) 1285: Regele Filip al III-lea al Franței (n. 1245) 1565: Lodovico Ferrari, matematician italian (n. 1522) 1828: Charlotte a Marii Britanii, fiica cea mare a regelui George al III-lea al Regatului Unit (n. 1766) 1830: Dinicu Golescu, cărturar și memorialist român (n. 1777) 1837: Hortense de Beauharnais, regină consort a Olandei, soția lui Louis Bonaparte (n. 1783) 1874: Francis Walker, entomolog englez (n. 1809) 1880: Jacques Offenbach, compozitor francez de origine germană (n. 1819) 1953: Friedrich Wolf, medic și om de cultură german (n. 1888) 2000: Cătălin Hâldan, fotbalist român (n. 1976) 2011: Steve Jobs, CEO-ul companiei Apple Inc. (n.1955) 2017: Dan Sergiu Hanganu, arhitect canadian de origine română, (n. 1939)