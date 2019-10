Aţi văzut copii cărora le-ar plăcea să meargă permanent la grădiniţă? Localitatea exemplu! (FOTO)

13:20

Soiurile de zmeur importate acum un an de proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) din SUA au dat prima recoltă. În luna octombrie, soiurile Nova și Caroline fructifică din plin și oferă până la 1,5 kg de fructe per plantă. Vasile Găina, fermierul care a acceptat să găzduiască testarea soiurilor în gospodăria sa, susține […] Post-ul Soiurile de zmeur importate acum un an din SUA au dat prima recoltă (FOTO) apare prima dată în Provincial.