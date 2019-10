Cele mai citite știri de pe Jurnal.md

19:40

Un accident grav s-a produs la amiaza in raionul Hancesti. 21 de oameni au ajuns la spitalul raional dupa ce un microbuz de linie, plin cu pasageri, s-a ciocnit violent cu un autoturism. In masina se afla o familie: doi soti de 34 si 32 de ani, precum si copilul lor de patru luni. Potrivit politiei, soferul automobilului a incercat o depasire, dar nu s-a asigurat si a ajuns in maxi-taxiul care se indrepta de la Basarabeasca la Chisinau. Intre timp, in aceasta seara, trei pacienți au fost transferati de la Hancesti la Institutul de Medicina Urgenta din Chisinau, ne-a spus directorul adjunct al acestui spital, Igor Curov.