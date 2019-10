JUDECĂTORII INSISTĂ: MEMBRII CSM, DAȚI AFARĂ!

19:10

În Republica Moldova a devenit o modă de a face business politic. Unii candidați, cu orice preț se văd în fotolii elective și nu are nicio importanță îl doresc alegătorii sau nu, are capacități de conducător ori nu are. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii FORUM de către Victor Micușa, om de afaceri, simpatizantul Partidului Unității Naționale. În continuare, Victor Micușa s-a referit la oportunitățile oferite de România pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor în Republica Moldova. Dar n...