Candidatul PPEM, Dumitru Țîra, acuză PSRM de presiuni. Ceban îi dă replică: Încercați să convingeți oamenii că puteți face și altceva în afară de minciuni

Candidatul la funcția de primar al Capitalei, Ion Ceban, se declară adept al ideii că deciziile autorităților municipale trebuie să determine transformarea Chișinăului în oraș Smart, de care tinerii vor să-și lege viitorul. „Copiii de azi cunosc tehnologiile, folosesc tehnologiile și vor trăi acolo unde acestea le vor face viața mai comodă și mai sigură. Noi am învățat mult acest subiect și am integrat o concepție de transformare a Chișinăului în oraș inteligent - or cum vorbesc specialiștii Smart City”, a spus Ion Ceban, în cadrul unui briefing.În opinia sa, conceptul de Smart City trebuie să conțină câteva acțiuni fundamentale, implementate în perioada imediat următoare. Este vorba despre implementarea soluțiilor tehnologice de automatizare pentru fluidizarea traficului rutier, implementarea unei aplicații care va permite conducătorii auto să afle informație despre locurile de parcare disponibile, implementarea unei aplicații prin intermediul căreia locuitorii vor transmite sesizările în adresa Primăriei.De asemenea, Ion Ceban mai propune implementarea aplicației City Report, care va permite locuitorilor să transmită sesizări despre incidente instituțiilor subordonate primăriei și operatorilor serviciilor publice, implementarea aplicatiei pentru programarea online la medic, dar și implementarea unei aplicații pentru obținerea online a certificatelor de urbanism, cu eliberarea lor în format electronic, etc. „Investiția în tehnologizarea municipiului are justificare socială și economică. Trebuie să ținem cont că tinerii vor alege să trăiască în orașe moderne, prin urmare Chișinăul trebuie să fie transformat în oraș modern. Din perspectiva economică, tehnologizarea va determina reducerea costurilor pentru locuitori, pentru mediul de afaceri și pentru municipalitate”, a mai spus Ion Ceban.sursa: politics.md