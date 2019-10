Contractul privind privatizarea Air Moldova ar putea fi anulat

12:20

Descinderile poliţiei, procuraturii şi specialiştilor ANSA la depozitele şi secţiile de producere ale grupului Meat House (Cardiax Plus SRL şi altele) în urma cărora s-au depistat facturi false, carne şi produse din carne fără acte, dar şi sume mari de bani, au generat o serie de întrebări şi reacţii, dar şi presupuneri privind folosirea instituţiilor de stat pentru înlăturarea concurenţilor. Grupul Meat House, bunăoară, susţine într-o postare pe pagina de facebook că poliția ar fi falsificat secvențele video din depozitul și instalațiile de producție ale companiei, cu scopul de a demonstra că produsele din carne sunt depozitate în condiții antisanitare. Video-ul trucat şi carnea expirată „Încăperile demonstrate în imaginile video (ale poliţiei n.r.) nu corespund normelor standardelor sanitare și igienice pentru producția de alimente. Astfel de încăperi însă la Meat House nu există. În plus, videoclipul arată produse din carne de la alți producători. Numele lor sunt vizibile în mod clar pe etichetele lipite pe produsele din carne”, precizează compania. Meat House mai susţine că video-ul prezentat pe site-ul politia.md nu ar fi de încredere și nu corespunde situației reale a companiei, care a finalizat o modernizare completă a producției și a echipamentelor, iar secţiile de producere și depozitele, respectă „cele mai înalte cerințe sanitare și igienice și standardele europene”. Drept argument, Meat House foloseşte şi faptul că este una dintre cele două întreprinderi moldovenești - producători de carne și cârnați - cu care retailerul Kaufland a semnat contracte de cooperare. Oleg Bodaşco, directorul Cardiax-Plus SRL, compania care deţine brandul Meat House, afirmă într-o declaraţie că va contesta informaţia difuzată de poliţie, pe motiv că nu ar fi veridică. Antecedente cu amendă Totuşi, semnele de întrebare rămân. Mai ales că grupul are antecedente. Astfel, la finele anului 2017 a izbucnit un scandal în jurul Meat House iar oamenii legii au raportat că a fost dezvăluită o schemă criminală la una dintre întreprinderile de prelucrare a cărnii din Chișinău: compania importase ilegal materii prime, fără documente de origine și taxe vamale. Conform rezultatelor perchezițiilor efectuate la întreprindere, oamenii legii au declarat că au găsit 7,2 milioane de lei nedeclaraţi. La ce stadiu este ancheta pe acel caz nu este clar. Obligată să achite taxe, penalităţi şi amendă de peste 1,8 milioane lei Într-un răspuns pentru Mold-Street.com, Serviciul Fiscal de Stat ne informează că în baza ordonanței Procuraturii municipiului Chișinău din 8 decembrie 2017, a efectuat la Cardiax-Plus SRL, „un control fiscal prin metoda de verificare totală pentru perioada de activitate 2013-2017. Rezultatele au fost consemnate în Actul de control din 28.05.2018”. „Prin Decizia asupra cazului de încălcare a legislației emisă pe data de 27.06.2018, au fost calculate obligații față de buget în sumă totală de 1.810.711 lei, inclusiv: impozite și plăți de bază - 1.078.860 lei, majorare de întârziere - 381.954 lei şi amenzi - 349.897 lei. Obligațiile fiscale calculate în baza deciziei au fost achitate pe deplin de către întreprindere”, potrivit răspunsului dat de Fisc. Totodată, instituţia susţine că „obligațiile suplimentare privind impozitul pe venit obținut din activitatea de întreprinzător și TVA aferentă bugetului, au fost calculate ca rezultat al neajustării în volum deplin a cheltuielilor legate de rebutul de mărfuri cu termen de valabilitate expirat”. Cât despre obligațiile suplimentare privind impozitul pe venit reţinut din salariu și primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, acestea „au fost calculate în rezultatul examinării informațiilor prezentate controlului de către organele de drept și anume faptul că 28 de angajați ai Cardiax-Plus SRL au ridicat sume de mijloace bănești mai mari decât cele reflectate în evidența contabilă”. Potrivit Fiscului, rezultatele controlului au fost expediate în adresa organelor de drept. În privinţa controlului recent, Serviciul Fiscal nu a oferit nicio informaţie, pentru că deocamdată nu a fost implicat. În schimb, Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentară (ANSA) urma să publice rezultatele de laborator privind calitatea produselor depistate şi constatările în decurs de 7 zile după controlul din 25 septembrie. Rezultatele încă nu sunt publice. Câte companii întră în grupul Meat House Grupul Meat House nu este doar o singură companie. Prima şi care deţine şi brandul este Cardiax-Plus SRL, cu un capital social de 5.400 lei şi un singur asociat - Oleg Bodaşco (tatăl). Potrivit extrasului de la Agenţia Servicii Publice privind Cardiax-Plus, din iunie 2019 ar exista şi o interdicţie impusă de un executor judecătoresc. Oleg Bodaşco (tatăl) mai deţine şi alte companii conectate direct sau indirect la afacerea cu carne. E vorba de Bunătăţi la Cuptor & Co SRL, care până anul trecut se numea Transprod Agro SRL, dar și Exaltus Prim SRL, Autocar Imex SRL, Bonobo SRL şi Europrod Invest SRL. Ultima companie deţine toate cele 15 magazine ce activează sub brandul Meat House, a precizat pentru Mold-Street.com Marina Velicoglo, responsabilă pentru marketing la Cardiax-Plus. Conexiuni politice şi familiale La Europrod Invest SRL, bunăoară, lucrează în calitate de marketolog Svetlana Popa, membru al Partidului Socialiştilor. Aceasta, printre altele, candidează la postul de deputat pe circumscripţia uninominală nr. 33 la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019, după ce liderul PPDA Andrei Năstare a renunțat la fotoliul de deputat. Reprezentanţii Europrod Invest SRL au confirmat că Svetlana Popa lucrează în companie. Un alt detaliu interesant ce apare în declaraţia de avere depusă de politiciană la CEC este că Svetlana Popa deţine (în posesie) un automobil Toyota Prado în valoare de 26.000 de euro, al cărui proprietar este Oleg Bodaşco. Care Oleg Bodaşco, fiul sau tatăl, nu este clar. Totodată, proprietarul este indicat ca membru al familiei sau concubin/concubină. Svetlana Popa urma să revină cu un apel, iar cu Oleg Bodaşco nu am reuşit să luăm legătura. La firma Bonobo SRL, Oleg Bodaşco deţine 45% din capital şi este asociat cu Oleg Bacalov - partenerul de afaceri al lui Iurii Luncaşu (Acvilin-Grup SRL), decedat în august 2019 în condiţii misterioase. Bacalov a fondat Bonobo SRL în 2016, dar din 2018 deţine doar 35%, iar câte 10% - Corneliu Ranga şi Vasile Caciur. Am încercat să luăm legătura cu ambii Oleg Bodaşco, dar fără rezultat. Marina Velicoglo ne-a recomandat să ne adresăm în anticameră. De acolo ne-au recomandat să scriem un mesaj. Un răspuns, însă, nu am primit. sursa: mold-street.com