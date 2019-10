Școlile cu predare în limba română din Ucraina, obligate să treacă la predarea în limba ucraineană

13:20

Luna trecută am avut oportunitatea de-a sta o lună în Priștina, Kosovo, cu o rezidență literară la Qendra Multimedia, prin Traduki. Acesta este motivul pentru care nu am mai scris editoriale la Deschide.md, în schimb am avut tot timpul pentru a lucra la un volum de poezie și la un roman. La roman lucrez de câțiva ani și trebuie să recunosc că nu prea merge scrisul la Chișinău. Pe de-o parte nu ai timp, pe de alta, care literatură, când te izbești de probleme imediat ce ai ieșit din casă? Ca să nu mai adaug că statul nu face nimic pentru scriitorii basarabeni, cu excepția Uniunii Scriitorilor, care oricum trebuie să supraviețuiască și ea.