Dumitru Diacov se retrage din funcția de președinte al fracțiunii PDM din Parlament

13:20

Și-a transformat durerea în putere și a hotărât să fie el schimbarea pe care vrea s-o vadă în societate. Un tânăr de 29 de ani din orașul Cupcini, raionul Edineț, vrea să devină consilier. Nimic neobișnuit, dacă nu și-ar trăi viața într-un scaun cu rotile. Dorin Pulbere a demonstrat comunității că scaunul cu rotile nu este un impediment. Și-a depus candidatura și la alegerile locale precedente pe lista unui partid politic, dar nu a reușit. Tânărul nu s-a resemnat și a decis să candideze, de această dată, independent. “La aceste alegeri din 2019 am hotărât să candidez independent. Am reușit […]