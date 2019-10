Calendar istoric - 4 octombrie

08:15

1. Chişinău, sectorul Buiucani: str. G. Călinescu 3-35, 4-40, Ion Luca Caragiale 7-13, 8-14, Suceava 105-137, 112-136, V. Pogor 3, 16, V. Stroescu 8A, 11A, 30A, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 2. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Chimistilor, Hirtoape, Sfîntul Gheorghe 2 str-la, Sfîntul Gheorghe str-la, Ştefan Vodă, Tudor Vladimirescu, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Fatarilor , Ion Soltîs, Izvoarelor, Plopilor, Vasile Lupu, Cartușa, Gheorghe Ureche, Iașului str-la, Nicolae Dimo, Pentru Rareș parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Durleşti, Florilor, Gribov, Maria Cibotari, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Păcii, Tudor Vladimirescu str-la, Vasile Alecsandri, Vovinteni, Vovinteni 1 str-la, Vovinteni 2 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 3. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Ghidighici: s. Ghidighici: str. Ghidighici 999, 9999 parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 4. Chişinău, sectorul Buiucani, s. Truşeni: str. 1 Mai, Decebal, M. Frunze, Viilor, Voluntarilor, Dm. Cantemir parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 5. Chişinău, sectorul Centru: str. Fecioarei 1-25, 2-20, M. Lermontov 80/1, Roguleni 5, în intervalul de timp între 09:05 - 17:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 6. Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Bujorilor, Cobzarilor, Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 3 str-la, Izvoarelor, Livădarilor parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal , Sitarului parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 7. Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. Doina, Ion Creangă, Izvoarelor, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Petru Rareş, Sfîntul Dumitru, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 8. Chişinău, sectorul Ciocana, s. Cruzeşti: str. Buna Vestire, Columna, Cruzeşti, Florilor, Ioan Scurtu, Mioriţa, Răzeşilor, Sfîntul Avram, Sfîntul Gheorghe, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 08:50 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 9. Anenii Noi: or. Anenii Noi: str. Parcului parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Mereni: str. Ștefan Cel Mare, Mereni parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Merenii Noi: str. Livezilor, Păcii, Merenii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 10. Basarabeasca: str. Octeabriscaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Baccealia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Abaclia: str. 31 August 1989 (Şopsa), Alecu Russo, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Coghilinic, Dacia, Grădinilor, I.Dodică, Independenţei , Ion Iachir, Ion Secrieru, Lev Tolstoi, Livezilor , Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Moldova, Abaclia, Serghei Lazo, Spitalului, Şcolinaea, Valentina Tereşcova, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Iordanovca: str. Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Neizvestno, Iordanovca, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Bașcalia: str. Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu , Bascalia, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt , Victoria parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Bașcalia: str. Boris Glavan, Fîntînilor, Bascalia, Zelionaia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 11. Cahul: s. Moscovei parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Alexandrfield: str. Smolenscaia parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Giurgiulești: str. Independenței, Serghei Lazo, Sovetscaea - parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru conectarea clienţilor noi 12. Cantemir: s. Gotești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 13. Comrat (UTA Găgăuzia): str. 28 Iunie, 40 Ani ai Biruinţei, Alexandr Puşkin, Arabadji Nicolai, Ăntuziastov , Bugeacului, Buzin, Comratscogo Vosstan., Drujba, Entuziastov, Ferapontevskaea, Gromov, Ialpugskaea, Mihail Lermontov, Mihail Lomonosov, Morozov P., N.Ivarlac, Octeabriscaea, Salcim Soca, Tanchiştilor, Tiraspoliscaea, Turna Soca, Vinica, Vinzavodskaea, Vladimir Vîsoţki parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Ceadîr-Lunga: str. Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin str-la, Lenin, Maxim Gorki parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cazaclia: str. Mihail Frunze parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 14. Călăraşi: str. Alexandr Puşkin 1 str-la, Alexandr Puşkin 2 str-la, Călăraşilor, Codrilor, Ion Creangă, Ion Creangă 1 str-la, Mihai Eminescu, Stejarului, Vasile Alecsandri s. Seliștea Nouă: str. Livezilor, Liza Ceaikina, Miciurin, Seliştea Nouă, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Zavodscaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Horodiște parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Dereneu, s. Duma, s. Bularda parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Tuzara: str. 1 Mai, Alexandru cel Bun, Colhoznaea, Cosmonavtov, Oleg Coşevoi, Pionerscaea, Tuzara, Vasile Alecsandri, Zamfir Arbore parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Vătămăneasa: str. 1 Mai, Alexandr Puşkin, Alexandr Puşkin 1 str-la, Alexandr Puşkin 2 str-la, Alexandru cel Bun, Călăraşilor, Codrilor, Colhoznaea, Cosmonavtov, Drujbî, Horodişte, Ion Creangă, Ion Creangă 1 str-la, Ion Creangă 2 str-la, Lesnaea, Lesnoi per.1, Livezilor, Liza Ceaikina, Miciurin, Mihai Eminescu, Novaci, Novoselov, Oleg Coşevoi, Pionerscaea, Seliştea Nouă, Stejarului, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Tuzara, Vasile Alecsandri, Vatamaneasa, Zamfir Arbore, Zavodscaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Horodiște parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Novaci, parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sadova parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 15. Căuşeni: str. Alexei Mateevici, Calea Brezoii, Calea Brezoii 1 str-la, Constantin si Elena , Fîntîni 3, Meşterul Radu, Meşterul Voicu, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 2 str-la, Trei Fîntîni 3 str-la, Trei Fîntîni str-lă, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Săiţi parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Căinari: str. Trandafirilor, Vasile Alexandri, Căinari parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Leuntea: str. Maxim Gorki parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Valea Verde parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 16. Criuleni: s. Dubăsarii Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Ustia parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 17. Hînceşti: str. 31 August 1989, Alba Iulia, Alessandro Bernardazzi, Alexandru Marinescu, Buciumul, Bucovina str-la, Bucureşti, Cireşelor, Colinelor , Crezantemelor, Dacia , Dionis Lică, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Drumul Naţional, Floare, Florilor, George Enescu, Gheorghe Coşbuc, Grigore Vieru , Industrială, Izvoarelor, Lăcrimioarelor, Leovscaea, Livezilor, Logăneşti, Mihalcea Hîncu, Mihalcea Hîncu, Mioriţa, Nucilor, Octeabriscaea, Pomicultorilor, Romaniţelor, Soarelui, Toma Ciorbă, Trandafirilor, Victoriei, Vioarelor parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Mingir parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 18. Ialoveni: s. Bardar parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Țipala parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 19. Leova: s. Hîrtop parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 20. Nisporeni: str. Ciurleasa parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Vărzărești parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 21. Orhei: s. Vîprova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Ocnița-Țărani parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 22. Străşeni: str. 31 August 1989 1 str-la, Chişinăului Şos., Drumul Chisinaului, Ioana Iakir, Mihai Eminescu, Morilor str-la, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Unirii, Vasile Alecsandri, Veronica Micle, Veronica Micle str-la, 31 August , parțial în intervalul de timp între 10:00 - 15:00, pentru conectarea noului consumator str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Grigore Ureche, Mihai Kogălniceanu, Mitropolit Petru Movilă, Valeriu Cupcea, Valeriu Cupcea str-la, 1 Mai, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 15:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice s. Scoreni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Sireți: str. Prieteniei, Sireți parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cojuşna: str. Cîmpiilor, Mihai Viteazul, Nicolae Milescu Spătaru, Primavarii, Sireţcaea, Sîreţului, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Lupu, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cojușna: str. Mihai Viteazul, Nucarilor, Petru Rareş, Cojuşna, Sireţcaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Lupu, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Lozova: str. G.Posadov, Mitropolit N.Vornicescu, Lozovo, Vornicescu Nistor parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Codreanca, partial în intervalul de timp între 08:50 – 10:00 , pentru conectarea noului consumator 23. Ştefan Vodă: s. Popeasca: str. Boris Glavan, Ion Creangă, Iscra, Livezilor, Popeasca, Serghei Lazo, Suvorova parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Palanca: str. Doina, Mihai Eminescu, Nistreană, Palanca, Păcii, Severnaea, Suvorovo parțial, în intervalul de timp între 08:10 - 20:10 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Caplani: str. Grigore Cotovschi, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Svoboda parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 24. Taraclia: s. Balabanu: str. 60 Let Octeabrea, Ciapaeva, Lenin, Miciurin, Balabanu, Sadovaea, Valentina Tereşkova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 25. Teleneşti: s. Inești parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:55 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Suhuluceni, partial în intervalul de timp între 09:30 – 11:30 , pentru conectarea noului consumator Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.