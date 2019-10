(doc) Baza Auto a Cancelariei de Stat în cifre:178 de autovehicule, 155 de angajați și un buget de 13 milioane 876 mii lei pentru prima jumătate a anului 2019

14:40

The Ultimate Charity Surprise Food Challenge – un eveniment de neratat marca Hospices of Hope Moldova, va avea loc pe 12 octombrie, de la 14:00, la Labrewtory Brewing Company. Pentru ediţia cu numărul #4 am provocat cei mai iscusiţi bucătari din Moldova să ne surprindă cu reţete surpriză - bucatele lor preferate. La competiţia papilelor gustative vor participa: