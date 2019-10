Premierul Rusiei, Dmitri Medvedev, în vizită în Cuba

18:40

Kurt Volker, fostul emisar special american pentru Ucraina este primul oficial al Departamentului de Stat care va depune mărturie în fața unui comitet al Camerei Reprezentanților în cadrul anchetei și procedurii de suspendare (impeachment) a președintelui Donald Trump. In cursul zilei de astazi se așteaptă ca el să depună, de bună voie, aceasta mărturie în spatele ușilor închise.Potrivit cotidianului Wall Street Journal, Volker ar fi fost cel care l-a sfătuit pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cum să acționeze dupa convorbirea telefonică pe care a avut-o cu liderul de la Casa Albă și în care acesta i-a cerut să investigheze activitatea din Ucraina a fostului vicepreședinte american Joe Biden și a fiului acestuia Hunter. Wall Street Journal a scris că Volker i-ar fi pus în legatură pe avocatul personal al președintelui Trump, Rudolf Giuliani cu Andrei Ermak, un consilier al președintelui de la Kiev. Potrivit agenției Associated Press, în septembrie anul trecut Kurt Volker s-ar fi întilnit cu un un consiler al consiliului de conducere al companiei elergetice Burisma, cea la care a lucrat si Hunter Biden la New York, la un eveniment organizat de Consiliul Atlantic, un centru de cercetări politice de la Washington. Potrivit agenției citate, fondatorul companiei Burisma, Mikola Zlocevski, a cheltuit 90 000 de dolari pentru a face lobby in Congres, la Departamentul de stat si la Departamentele energetice și de finanțe americane între 2014-2016. Deasemenea compania a obținut 39 de licențe pentru exploatarea gazelor naturale în perioada în care Zlocevski era ministru al energiei între 2010-2012, în timpul președinției lui Viktor Ianukovici.Volker este director executive la Institutul McCain din Arizona și a lucrat ca voluntary in funcția de la Departamentul de Stat.