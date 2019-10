ASIROM mizeaza pe tehnologie, simplitate si asigurari facultative

17:30

A urmat cursurile Universitatii Tehnice din Bucuresti, insa nu a profesat niciodata ca inginer. In timpul studentiei a incercat mai multe job-uri pentru a se putea sustine, iar primul contact cu asigurarile l-a avut in aprilie 1993 cand s-a angajat la Generali, ramanand de atunci in domeniu. In prezent conduce compania de brokeraj in asigurari ASIGEST, iubeste sporturile si cauta echilibru in tot ceea ce face. Despre acestea, dar si despre momentele dificile din viata si cariera sa ne-a povestit Antonio SOUVANNASOUCK in cea de-a doua editie a emisiunii "Despre Oameni by xprimm".