I-a arătat poze cu familia și i-a promis o distincție de stat. Igor Dodon a avut o întrevedere cu Federica Mogherini

16:30

Mike Tyson a ajuns fermier. Dar nu orice femier. El e cultivator legal de Marijuana. Mike Tyson (53 de ani), fost supercampion la categoria grea, a devenit fermier. Fostul mare pugilist, poreclit Iron Mike, are o noua viata. Dupa ce a trecut prin mai multe scandaluri si printr-un faliment personal, acesta incearca sa se repuna pe picioare cu ajutorul drogurilor usoare. Tyson a achizitionat teren in Antigua si Barbuda, insula din zona Caraibe, si s-a apucat de cultivat "iarba". Potrivit presei americane, Tyson face totul legal, avand un proiect aprobat chiar de autoritatile locale. El a ajuns chiar pana la a discuta cu prim ministrul din Antigua, Gaston Browne, pe seama dezvoltarii acestei ramuri. Mike Tyson are o afacere cu Marijuana si in Statele Unite, lansata in 2016 sub numele de Tyson Holistic Holdings. Singurul pericol in privinta noii afaceri a lui Tyson tine de conditiile meteo. In 2017, insula a fost devastata de urganul Irma, apoi ce uraganul Maria. 300.000.000 dolari a castigat Mike Tyson in cariera de pugilist profesionist, insa in 2003 acesta si-a declarat falimentul, avand datorii de 23.000.000$. sursa: protv.md