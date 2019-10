Brexit: Londra aşteaptă răspunsul Uniunii Europene la noua sa propunere

10:50

„Unde-și tipăresc valuta transnistreană cei de peste Nistru?”, l-a întrebat într-un interviu Valentina Ursu de la Europa Liberă pe Șeful Biroului politici de reintegrare de la Chișinău, Alexandru Flenchea. „Nu știu”, a răspuns prompt și laconic Flenchea, subiectul fiind astfel epuizat. Noi însă am decisă să ajutăm Biroul de Reintegrare în găsirea acestui răspuns. Și am reușit. După o mică cercetare în care am consultat foști oficiali responsabili de problema transnistreană, decidenți de la Tiraspol și surse diplomatice am aflat că în prezent autoritățile separatiste își produc atât bancnotele cât și monedele la Bender și Tiraspol, materia brută fiind importată din Occident și Federația Rusă. Serviciul Vamal al R. Moldova strânge din umeri când este întrebat dacă materia brută din Occident ajunge în teritoriul necontrolat prin R. Moldova.