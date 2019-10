Afaceri video chat cu venituri de milioane, deconspirate de oamenii legii. Procurorii cer repetat să fie aplicat sechestru pe banii obținuți ilegal

10:40

Run Pink Moldova te invită la cea de-a 4-a ediție a maratonului de caritate și prima ediție RACE for the CURE. Notați în agendă: noi vă așteptăm cu drag duminică, 6 octombrie 2019Începând cu 2019 echipa Run Pink Moldova face parte din cursa internațională RACE FOR THE CURE - cel mai mare și cel mai de succes eveniment de educație și strângere de fonduri pentru cancerul de sân din lume.